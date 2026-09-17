Richemont 170.95 CHF -0.46% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Zuversicht hinsichtlich des Schmuckgeschäfts sei der Tenor zahlreicher Gespräche gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Schweizer sähen Markenstärke, Innovationen und Ausführungsdisziplin als Grundlage ihrer Outperformance, nicht irgendeine temporäre Marktdynamik./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.