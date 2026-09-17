Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Zuversicht hinsichtlich des Schmuckgeschäfts sei der Tenor zahlreicher Gespräche gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Schweizer sähen Markenstärke, Innovationen und Ausführungsdisziplin als Grundlage ihrer Outperformance, nicht irgendeine temporäre Marktdynamik./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
171.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
17.09.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SMI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)