NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;