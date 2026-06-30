Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy anlässlich einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Aus den Kommentaren des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
164.80 €
|
Abst. Kursziel*:
27.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
165.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.70%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Am Mittag Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
10:52
|Jefferies & Company Inc.: Buy für Siemens Energy-Aktie (finanzen.ch)
|
09:54
|Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)