NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Pre-Close-Call auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Vor den am 5. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe der Energietechnikkonzern in einer Telefonkonferenz über Trends informiert und wichtige Aussagen gemacht, schrieb Alasdair Leslie in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem positiven Grundtenor. Aus dem Gesagten lasse sich ableiten, dass die Auftragseingänge sowohl in der Sparte Gas Services als auch bei Grid Technologies über den Konsensprognosen liegen könnten./ck/rob/he;