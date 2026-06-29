Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 3’985 -0.8%  Bitcoin 48’150 -0.9%  Dollar 0.8096 0.3%  Öl 72.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie im Plus: Was den Anteilsschein derzeit stützt und was belastet
Rückschlag beim Ölpreis nimmt EZB-Währungshütern die Eile
Darum legt der US-Dollar zu Franken und Euro leicht zu
Addex-Aktie: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
Cembra-Aktie: Neuer Standort in Lausanne zur Stärkung der Westschweiz
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

143.20
CHF
-2.10
CHF
-1.45 %
29.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 21:53:52

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
144.99 CHF 2.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Pre-Close-Call auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Vor den am 5. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe der Energietechnikkonzern in einer Telefonkonferenz über Trends informiert und wichtige Aussagen gemacht, schrieb Alasdair Leslie in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Der Analyst sprach von einem positiven Grundtenor. Aus dem Gesagten lasse sich ableiten, dass die Auftragseingänge sowohl in der Sparte Gas Services als auch bei Grid Technologies über den Konsensprognosen liegen könnten./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:08 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
154.06 € 		Abst. Kursziel*:
36.31%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
160.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.05%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse