Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -0.2%  SPI 19’470 -0.2%  Dow 51’662 0.3%  DAX 25’034 0.4%  Euro 0.9221 0.3%  EStoxx50 6’328 0.4%  Gold 4’258 0.0%  Bitcoin 51’755 0.5%  Dollar 0.8043 1.4%  Öl 78.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Idorsia36346343Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie unter Druck: Kommunikation und Nachhaltigkeit unter neuer Chefin vereinigt
Roche-Aktie tiefer: Zulassungsantrag für Lunsumio-Polivy-Kombination - Generika-Konkurrenz für Grippemittel Xofluza in den USA
Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an
Goldman-Sachs-Chef besorgt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten beeinträchtigen
BASF-Aktie in Rot: Deutsche Bank behält Kaufempfehlung bei
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

155.00
CHF
9.70
CHF
6.68 %
12:06:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.06.2026 13:29:08

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
152.54 CHF 3.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
170.14 € 		Abst. Kursziel*:
17.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
170.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.01%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:29 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12:34 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:52 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
09.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen