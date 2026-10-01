Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siemens Energy von 128 auf 157 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Halten" belassen. Alexander Hauenstein rechnet mit einem leichten Übertreffen des mit dem dritten Geschäftsquartal erhöhten Ausblicks für 2025/26 sowie mit Prognosen für 2026/27 in etwa auf Konsensniveau. Dies schrieb er in einer Einschätzung am Donnerstag angesichts der bevorstehenden Zahlen des Energietechnikkonzerns für das vierte Geschäftsquartal. Die Mittelfristziele 2030 dürften steigen./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Halten
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
142.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
142.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Hauenstein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|132.42
|1.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:34
|
UBS AG
Porsche vz. Buy
|10:33
|
Warburg Research
GEA Hold
|10:30
|
DZ BANK
Siemens Energy Halten
|10:29
|
Bernstein Research
Continental Outperform
|09:59
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|09:58
|
Deutsche Bank AG
Vincorion Buy
|09:58
|
Bernstein Research
arGEN-X Outperform