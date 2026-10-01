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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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08.10.2026 10:30:07

Siemens Energy Halten

Siemens Energy
130.22 CHF -3.02%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Siemens Energy von 128 auf 157 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Halten" belassen. Alexander Hauenstein rechnet mit einem leichten Übertreffen des mit dem dritten Geschäftsquartal erhöhten Ausblicks für 2025/26 sowie mit Prognosen für 2026/27 in etwa auf Konsensniveau. Dies schrieb er in einer Einschätzung am Donnerstag angesichts der bevorstehenden Zahlen des Energietechnikkonzerns für das vierte Geschäftsquartal. Die Mittelfristziele 2030 dürften steigen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 09:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Halten
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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10:30 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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