Letztendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.66 Prozent fester bei 5’282.59 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.319 Prozent auf 5’212.82 Punkte an der Kurstafel, nach 5’196.22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’296.99 Punkte, das Tagestief hingegen 5’212.82 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.60 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 26.10.2026, mit 5’354.07 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 5’494.85 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4’798.02 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6.56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 4.06 Prozent auf 765.70 EUR), Siemens Energy (+ 4.04 Prozent auf 117.00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3.69 Prozent auf 103.15 GBP), Rolls-Royce (+ 3.45 Prozent auf 12.94 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.97 Prozent auf 65.24 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BAT (-0.55 Prozent auf 45.31 GBP), Unilever (-0.10 Prozent auf 50.62 GBP), UniCredit (-0.05 Prozent auf 74.07 EUR), Novartis (+ 0.11 Prozent auf 128.24 CHF) und National Grid (+ 0.52 Prozent auf 12.59 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19’242’271 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 462.964 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Mit 7.74 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch