Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’070 -0.5%  SPI 21’212 -0.5%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’727 -0.2%  Euro 0.9247 0.1%  EStoxx50 6’384 -0.2%  Gold 3’894 0.4%  Bitcoin 57’204 -4.0%  Dollar 0.8355 0.1%  Öl 96.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
Henkel: Der Umbau trägt Früchte
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
ARYZTA-Aktie: Chef sieht Unternehmen als möglichen Übernahmekandidaten
Generali-Aktie: Gewinnwachstum trotz Naturkatastrophen
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

121.90
CHF
-1.92
CHF
-1.55 %
09:13:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 08:16:32

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
122.32 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Treffen mit dem Management bei einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Gespräch sei es vor allem um die langfristigen Triebfedern im Bereich Gas Services und den Ausblick für Grid Technologies gegangen, schrieb schrieb Colin Moody am Donnerstag./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
126.50 € 		Abst. Kursziel*:
58.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
133.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.86%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:16 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen