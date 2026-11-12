Siemens Energy 122.32 CHF -0.99% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Treffen mit dem Management bei einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Gespräch sei es vor allem um die langfristigen Triebfedern im Bereich Gas Services und den Ausblick für Grid Technologies gegangen, schrieb schrieb Colin Moody am Donnerstag./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.