Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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13.11.2026 08:16:32
Siemens Energy Outperform
Siemens Energy
122.32 CHF -0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Treffen mit dem Management bei einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Bei dem Gespräch sei es vor allem um die langfristigen Triebfedern im Bereich Gas Services und den Ausblick für Grid Technologies gegangen, schrieb schrieb Colin Moody am Donnerstag./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
126.50 €
|
Abst. Kursziel*:
58.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
133.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.86%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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