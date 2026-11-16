Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
128.55 €
|
Abst. Kursziel*:
63.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
127.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.65%
|
Analyst Name::
Varun Govindaraj
|
KGV*:
-
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