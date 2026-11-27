EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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27.11.2026 09:28:18
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain
Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.
Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.13 Prozent höher bei 6’082.43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.087 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.244 Prozent auf 6’029.42 Punkte an der Kurstafel, nach 6’014.74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’082.77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’029.42 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.97 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’164.69 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 6’424.73 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 5’653.17 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.97 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 5.17 Prozent auf 805.30 EUR), Infineon (+ 3.68 Prozent auf 43.92 EUR), Siemens Energy (+ 3.64 Prozent auf 121.26 EUR), Siemens (+ 1.74 Prozent auf 254.65 EUR) und UniCredit (+ 1.72 Prozent auf 75.20 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-1.53 Prozent auf 171.10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.37 Prozent auf 587.00 EUR), SAP SE (-0.32 Prozent auf 193.52 EUR), Enel (-0.30 Prozent auf 9.56 EUR) und Bayer (-0.27 Prozent auf 52.68 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 263’992 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 436.139 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.57 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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