Vor 5 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.51 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.080 Anteilen. Die gehaltenen Siemens Energy-Aktien wären am 24.11.2026 480.95 EUR wert, da der Schlussstand 117.88 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 380.95 Prozent angezogen.

Der Siemens Energy-Wert an der Börse wurde auf 106.76 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Papiere an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Zum Börsendebüt des Siemens Energy-Papiers wurde der Erstkurs mit 22.01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch