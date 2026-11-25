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|Rentabler Siemens Energy-Einstieg?
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25.11.2026 10:02:18
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Siemens Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.51 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.080 Anteilen. Die gehaltenen Siemens Energy-Aktien wären am 24.11.2026 480.95 EUR wert, da der Schlussstand 117.88 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 380.95 Prozent angezogen.
Der Siemens Energy-Wert an der Börse wurde auf 106.76 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Papiere an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Zum Börsendebüt des Siemens Energy-Papiers wurde der Erstkurs mit 22.01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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