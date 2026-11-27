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27.11.2026 11:17:00
Übernahme von Delivery Hero: Uber hält nach verlängerter Annahmefrist 87 Prozent – Aktien im Fokus
Uber hat sich nach eigenen Angaben an Delivery Hero nach Ende der weiteren Annahmefrist gut 87 Prozent gesichert.
Die Zahl bezieht sich auf die während der gesamten Annahmefrist angedienten Aktien, die bereits von Uber gehaltenen Aktien sowie die Aktienderivate mit einem Recht auf physische Lieferung.
Die weitere Annahmefrist endete am 24. November, die reguläre am 5. November.
Uber bot im Zuge das Übernahmeangebots 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie. Delivery Hero wird in der Transaktion mit 13 Milliarden Euro bewertet. Uber und Delivery Hero zusammen decken den Angaben zufolge dann 99 Länder ab, nach früheren Angaben mit einem kombinierten Pro-forma-GMV von 236 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
"Wir freuen uns sehr über die breite Unterstützung der Delivery Hero-Aktionäre. Sie bestätigt den Rückhalt, den das Angebot bereits vom Vorstand und Aufsichtsrat erhalten hat", sagte Uber-CEO Dara Khosrowshahi.
Die geplante Übernahme muss jedoch noch hohe kartellrechtliche Hürden nehmen, unter anderen die EU-Zustimmung durch die Europäische Kommission. Um die Zustimmung der Kartellbehörden weltweit zu erhalten, hat Delivery Hero bereits einem Verkauf seines Geschäfts in 14 Ländern für insgesamt 1,4 Milliarden Euro an die US-Investmentgesellschaft SSW Partners zugestimmt. Die Berliner wollen 22 Prozent ihrer Märkte abstossen, in denen beide Unternehmen im Essensliefergeschäft konkurrieren. Uber hat sich unter anderem bereit erklärt, den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin bis mindestens 2029 zu erhalten. Auch hat sich Uber verpflichtet, für die kommenden drei Jahre keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschliessen und in den kommenden fünf Jahren 2 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren.
Das Angebot sah eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent vor, aber Uber hatte sich bereits vor dem Angebot mehr als 53 Prozent an Delivery Hero gesichert.
Inklusive der weiteren Annahmefrist wurden rund 55,2 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Delivery Hero angedient, darunter war der zweite Grossaktionär Prosus. In der regulären Annahmefrist waren 34,63 Prozent angedient worden.
Prosus hatte sich unwiderruflich verpflichtet, alle Aktien in Höhe von etwa 16,8 Prozent des Grundkapitals von Delivery Hero in das Übernahmeangebot einzuliefern.
Der Vollzug des Angebots wird weiterhin in der zweiten Hälfte 2027 erwartet. Es steht Uber zufolge weiterhin unter bestimmten weiteren Bedingungen. Dazu gehören insbesondere die Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben.
Die Delivery Hero-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,35 Prozent auf 36,79 Euro, während Uber im vorbörslichen NYSE-Handel um 1,37 Prozent auf 67,26 US-Dollar zulegt.
DJG/uxd/mgo
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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