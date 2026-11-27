Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.78 Prozent aufwärts auf 25’411.95 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.051 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.769 Prozent auf 25’409.54 Punkte an der Kurstafel, nach 25’215.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’435.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’396.44 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 2.03 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der DAX mit 25’590.77 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 26’367.24 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 23’767.96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.56 Prozent nach oben. Bei 27’001.67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 5.17 Prozent auf 805.30 EUR), Infineon (+ 3.68 Prozent auf 43.92 EUR), Siemens Energy (+ 3.64 Prozent auf 121.26 EUR), HOCHTIEF (+ 2.44 Prozent auf 344.00 EUR) und Siemens (+ 1.74 Prozent auf 254.65 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-1.92 Prozent auf 32.66 EUR), adidas (-1.53 Prozent auf 171.10 EUR), Beiersdorf (-0.91 Prozent auf 82.78 EUR), Symrise (-0.76 Prozent auf 96.44 EUR) und Henkel vz (-0.66 Prozent auf 87.82 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 263’992 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.306 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch