Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach den erwartungsgemäss gesenkten 2030er-Zielen des Rüstungskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 1100 Euro belassen. Nach einem herausfordernden Jahr 2026 in puncto Umsatz und Auftragseingang habe Rheinmetall seine Ziele für 2030 angepasst, die weitgehend dem Marktkonsens entsprächen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Sie begrüsse die nach wie vor ehrgeizigen, aber deutlich besser erreichbaren Ziele. Der Nachweis der Umsetzungsfähigkeit und insbesondere der Abschluss des Arminius-Vertrags dürften künftig die wichtigsten Kurstreiber für die Aktie sein.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:12 Uhr 3.2 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 39.24 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 178’198 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 48.9 Prozent. Am 11.03.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.