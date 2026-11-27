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27.11.2026 09:28:18
STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen
Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch derzeit in der Gewinnzone ein.
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.97 Prozent fester bei 5’329.06 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.232 Prozent stärker bei 5’290.18 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’277.94 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’329.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’290.18 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 2.50 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’371.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’441.59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’788.10 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.50 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5.17 Prozent auf 805.30 EUR), Siemens Energy (+ 3.64 Prozent auf 121.26 EUR), Rio Tinto (+ 3.23 Prozent auf 58.12 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.27 Prozent auf 66.72 CHF) und Barclays (+ 1.81 Prozent auf 4.09 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Unilever (-0.83 Prozent auf 50.20 GBP), Nestlé (-0.82 Prozent auf 86.93 CHF), RELX (-0.52 Prozent auf 30.87 GBP), AstraZeneca (-0.41 Prozent auf 139.52 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.37 Prozent auf 587.00 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 555’821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 436.139 Mrd. Euro den grössten Anteil.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.66 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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