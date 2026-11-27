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27.11.2026 09:28:18
XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels fester
Das macht der LUS-DAX aktuell.
Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.71 Prozent auf 25’406.00 Punkte an.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’326.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’434.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der LUS-DAX 25’604.00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’367.00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 23’777.00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 27’000.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 5.17 Prozent auf 805.30 EUR), Infineon (+ 3.68 Prozent auf 43.92 EUR), Siemens Energy (+ 3.64 Prozent auf 121.26 EUR), HOCHTIEF (+ 2.44 Prozent auf 344.00 EUR) und Siemens (+ 1.74 Prozent auf 254.65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-1.92 Prozent auf 32.66 EUR), adidas (-1.53 Prozent auf 171.10 EUR), Beiersdorf (-0.91 Prozent auf 82.78 EUR), Symrise (-0.76 Prozent auf 96.44 EUR) und Henkel vz (-0.66 Prozent auf 87.82 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 263’992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 214.306 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.64 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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