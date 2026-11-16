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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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16.11.2026 09:50:43

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die niedrige Aktienbewertung werde den Chancen für Gewinne und Margen über 2030 hinaus nicht gerecht, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
133.00 € 		Abst. Kursziel*:
57.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
130.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.36%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
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09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
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