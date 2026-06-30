FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 5. August sehe der Energietechnikkonzern keine Anzeichen für eine schwache Gasturbinen-Nachfrage, schrieb Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu letzten Signalen des Unternehmens vor dem Bericht. Er rechnet mit einer weiter starken Geschäftsdynamik und einem organischen Umsatzwachstum sowie Margen am oberen Ende der Unternehmensziele./rob/gl/ag;