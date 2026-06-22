Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die vom "Manager Magazin" ins Spiel gebrachte mögliche Abspaltung der Sparte "Transformation of Industry" (ToI) hielte Analyst Lucas Ferhani für positiv, wie er am Sonntag schrieb. Im Geschäft mit Gasturbinen und Energienetztechnologie sei das Potenzial höher und zudem winke größeres Ausschüttungspotenzial an die Aktionäre./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
168.44 €
|
Abst. Kursziel*:
27.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.34%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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