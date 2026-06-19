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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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19.06.2026 09:33:17

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
170.58 € 		Abst. Kursziel*:
17.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
169.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.83%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
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09:33 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
18.06.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
16.06.26 Siemens Energy Buy UBS AG
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