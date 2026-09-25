Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
39.43CHF
0.10CHF
0.26 %
11:29:15
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.09.2026 11:18:37
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Bei Investorentreffen habe das Management des Ölkonzerns zahlreiche weitere Möglichkeiten aufgezeigt, um Erträge und Cashflow zu steigern, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.08 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.10 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.06%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
23.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39.43
|0.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|12:06
|
Jefferies & Company Inc.
EssilorLuxottica Buy
|12:06
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|11:53
|
Bernstein Research
Symrise Market-Perform
|11:51
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Buy
|11:37
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|11:36
|
Deutsche Bank AG
ABB Hold