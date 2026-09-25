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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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25.09.2026 11:18:37

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Bei Investorentreffen habe das Management des Ölkonzerns zahlreiche weitere Möglichkeiten aufgezeigt, um Erträge und Cashflow zu steigern, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
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11:18 Shell Neutral UBS AG
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
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