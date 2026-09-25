Shell 39.43 CHF 0.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Bei Investorentreffen habe das Management des Ölkonzerns zahlreiche weitere Möglichkeiten aufgezeigt, um Erträge und Cashflow zu steigern, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.