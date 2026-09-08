Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Overweight" belassen. Tenor sei, dass sich die Rohstoffvorräte schnell dem "code red" näherten, schrieb Matthew Lofting am Montag nach einem Branchenseminar. In Europa trieben die immer geringeren Öl- und Gasbestände durch die Bank die Preise hoch, und es werde ein sehr unangenehmer Weg für Wiederaufstockungen der Lager. Lofting sieht sich in seiner Favoritenstellung von Eni und Shell bestätigt./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.92 £
|
Abst. Kursziel*:
3.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.21%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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