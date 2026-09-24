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FTSE 100-Performance im Fokus 24.09.2026 17:58:12

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert schlussendlich

Der FTSE 100 fiel heute.

Kingfisher
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Zum Handelsende gab der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.24 Prozent auf 10’679.99 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.188 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.002 Prozent höher bei 10’705.47 Punkten, nach 10’705.26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10’741.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’666.91 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 0.196 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’854.32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’461.63 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 24.09.2025, mit 9’250.43 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.32 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 2.99 Prozent auf 0.76 GBP), BP (+ 2.62 Prozent auf 5.72 GBP), Ithaca Energy (+ 2.00 Prozent auf 2.96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.70 Prozent auf 36.41 GBP) und Diageo (+ 1.36 Prozent auf 16.43 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Computacenter (-4.38 Prozent auf 52.40 GBP), Rentokil Initial (-4.30 Prozent auf 3.09 GBP), Standard Life (-4.21 Prozent auf 8.87 GBP), Compass Group (-3.58 Prozent auf 29.12 USD) und Kingfisher (-3.19 Prozent auf 3.28 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 95’473’691 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 301.023 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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