Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.97 £
|
Abst. Kursziel*:
32.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.47%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
24.08.26
|Shell draws Exxon interest in $8bn US chemical assets sale (Financial Times)
|
24.08.26
|Shell draws Exxon interest in $8bn US chemical assets sale (Financial Times)
|
21.08.26
|Aufschläge in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36.98
|-0.82%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:14
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|07:14
|
Jefferies & Company Inc.
BP Hold
|07:13
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:07
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
thyssenkrupp nucera Hold
|07:06
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|07:05
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral