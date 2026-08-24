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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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24.08.2026
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25.08.2026 07:14:16

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.97 £ 		Abst. Kursziel*:
32.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
32.47%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
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