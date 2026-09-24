Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge

Am Donnerstag fällt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.25 Prozent auf 5’339.18 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.257 Prozent leichter bei 5’338.90 Punkten, nach 5’352.67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’319.93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’357.17 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.530 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’480.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’334.13 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Wert von 4’591.60 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7.71 Prozent zu Buche. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 1.93 Prozent auf 42.79 GBP), BP (+ 1.90 Prozent auf 5.68 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.41 Prozent auf 36.31 GBP) und Nestlé (+ 0.95 Prozent auf 77.83 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3.11 Prozent auf 993.10 EUR), UBS (-2.07 Prozent auf 38.82 CHF), Rolls-Royce (-2.00 Prozent auf 14.73 GBP), SAP SE (-1.83 Prozent auf 183.04 EUR) und Airbus SE (-1.29 Prozent auf 192.56 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4’461’340 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 580.979 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie hat mit 6.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch