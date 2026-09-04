Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Gespräch mit einem Konzernvertreter aus dem Upstream-Geschäft auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria blieb am Freitag in seinem Bericht bei seinem Kursziel von 4000 Pence. Peter Costello habe Zuversicht signalisiert, eine Lücke in der Öl- und Flüssiggasproduktion mit der Erkundung neuer Vorkommen schließen zu können. Jetzt sei es an der Zeit für Ergebnisse./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34.38 £
|
Abst. Kursziel*:
16.36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
34.49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.98%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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