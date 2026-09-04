NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Gespräch mit einem Konzernvertreter aus dem Upstream-Geschäft auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria blieb am Freitag in seinem Bericht bei seinem Kursziel von 4000 Pence. Peter Costello habe Zuversicht signalisiert, eine Lücke in der Öl- und Flüssiggasproduktion mit der Erkundung neuer Vorkommen schließen zu können. Jetzt sei es an der Zeit für Ergebnisse./rob/tih/ag;