IG Group Holdings Aktie 2130410 / GB00B06QFB75
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23.09.2026 17:58:17
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Beim FTSE 100 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.
Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 10’705.26 Punkten ab. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.201 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’708.79 Punkten, nach 10’708.33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’682.73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’762.52 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.433 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der FTSE 100 10’816.56 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’428.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’223.32 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7.58 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 2.75 Prozent auf 5.57 GBP), RELX (+ 2.49 Prozent auf 25.11 GBP), Rentokil Initial (+ 2.05 Prozent auf 3.23 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.99 Prozent auf 35.80 GBP) und Ithaca Energy (+ 1.97 Prozent auf 2.90 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-5.72 Prozent auf 0.74 GBP), Fresnillo (-3.51 Prozent auf 28.89 GBP), Auto Trader Group (-3.31 Prozent auf 4.68 GBP), IG Group (-3.15 Prozent auf 13.20 GBP) und Endeavour Mining (-2.63 Prozent auf 45.96 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 105’355’570 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 306.513 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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