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STOXX 50-Marktbericht 24.09.2026 15:58:17

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der STOXX 50 kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

SAP
174.01 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0.06 Prozent auf 5’355.81 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.257 Prozent auf 5’338.90 Punkte an der Kurstafel, nach 5’352.67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’319.93 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’357.68 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0.843 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’480.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’334.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4’591.60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8.04 Prozent zu. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.21 Prozent auf 5.70 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.03 Prozent auf 512.80 EUR), BAT (+ 1.76 Prozent auf 42.72 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.63 Prozent auf 36.39 GBP) und Allianz (+ 1.53 Prozent auf 419.40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2.73 Prozent auf 997.00 EUR), SAP SE (-1.57 Prozent auf 183.54 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.43 Prozent auf 81.24 CHF), UBS (-1.19 Prozent auf 39.17 CHF) und UniCredit (-0.97 Prozent auf 82.65 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8’022’765 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 580.979 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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