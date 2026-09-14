Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell in einer Branchenstudie mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. BP dürfte unter Europas großen Ölkonzernen im zweiten Halbjahr am stärksten von höheren Raffiniermargen profitieren, schrieb Mark Wilson in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Eni profitiere hier am wenigsten. Nach den jüngsten Milliarden-Verträgen in Venezuela ist Wilson allerdings von der Ölförderungs-Story der Italiener überzeugt, sodass er die Eni-Aktien wie auch diejenigen von Shell und Totalenergies zum Kauf empfiehlt./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.89 £
|
Abst. Kursziel*:
25.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.45%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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