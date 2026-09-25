Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt

André Becker wechselt von Lidl zu Schindler

Schindler beruft André Becker per 1. Januar 2027 zum Personalchef in die Konzernleitung. Er übernimmt die Funktion des Chief Human Resources.

Becker war zuletzt Personalchef und Vorstandsmitglied bei Lidl. Davor hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei Basf inne, wie Schindler am Freitag bekanntgab.

Schindler-Konzernleitung umfasst zehn Mitglieder

Ab 1. Januar 2027 umfasst die Konzernleitung zehn Mitglieder. Sie setzt sich wie folgt zusammen: Paolo Compagna (CEO), Carla De Geyseleer (CFO und stellvertretende CEO), Matteo Attrovio (CIO), André Becker (CHR), Danilo Calabrò (Europe South), Donato Carparelli (CTO), Nitin Chalke (Asia Pacific), Patrick Hess (Europe North), Vikén Martarian (Americas and Escalators) sowie Meinolf Pohle (China).

Die Schindler-Aktie gewinnt an der SIX zeitwiese 0,99 Prozent auf 255 CHF.

Ebikon (awp)