DKSH-Aktie mit Plus: Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland geschlossen

Die Produkte, darunter Reiswaffeln und Snacks, werden exklusiv bei Woolworths erhältlich sein. DKSH übernimmt Vertrieb, Verkauf und Marketing für die australische Marke, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Mit der Partnerschaft baut der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern sein Angebot im Bereich gesunder Lebensmittel in Neuseeland weiter aus.

Für die Aktie von DKSH geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,74 Prozent auf 68,50 CHF nach oben.

Zürich (awp)