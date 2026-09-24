Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent tiefer bei 5’341.85 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’338.90 Zählern und damit 0.257 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’352.67 Punkte).

Bei 5’319.93 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’367.37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.580 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 5’480.89 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 5’334.13 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 4’591.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.76 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2.62 Prozent auf 5.72 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.99 Prozent auf 512.60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.70 Prozent auf 36.41 GBP), Allianz (+ 1.48 Prozent auf 419.20 EUR) und Novartis (+ 1.16 Prozent auf 118.96 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-3.41 Prozent auf 990.00 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.33 Prozent auf 80.50 CHF), Rio Tinto (-1.79 Prozent auf 70.70 GBP), Siemens Energy (-1.69 Prozent auf 142.10 EUR) und UniCredit (-1.37 Prozent auf 82.32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19’670’482 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 580.979 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch