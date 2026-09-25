Huber + Suhner Aktie 3038073 / CH0030380734
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25.09.2026 09:26:00
Huber+Suhner-Aktie zieht an: Übernahme von Connected-Intelligence-Geschäft
Huber+Suhner übernimmt das Connected-Intelligence-Geschäft von Motion Applied und erweitert damit sein Angebot für Bahnkommunikation um Software.
Transaktion noch unter Vorbehalt
Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der üblichen Bedingungen und regulatorischen Genehmigungen, wie Huber+Suhner am Freitag bekanntgab. Angaben zum Kaufpreis machte das Unternehmen nicht. Ein Zeitpunkt für den Abschluss wurde nicht genannt.
Connected Intelligence beschäftigt rund 45 Mitarbeitende
Connected Intelligence entwickelt Konnektivitätslösungen für mobile Umgebungen und ist für die Plattform Fleet Connect bekannt. Das Unternehmen mit Sitz in Woking in Grossbritannien beschäftigt rund 45 Mitarbeitende.
Integration in das Transportsegment geplant
Nach dem Abschluss soll das Geschäft aus Motion Applied herausgelöst und in das Transportsegment von Huber+Suhner integriert werden. Motion Applied will sich nach dem Verkauf auf Motorsport- und Elektrifizierungstechnologie konzentrieren.
Die Aktie von Huber+Suhner gewinnt an der SIX zeitwiese 2,22 Prozent auf 184,20 CHF.
Herisau (awp)
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