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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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08.04.2026 09:26:59

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Das Raffinerie- und Handelsgeschäft sei stark verlaufen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Ölkonzerns./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
44.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.31 £ 		Abst. Kursziel*:
32.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
31.01%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
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