Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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08.04.2026 09:26:59
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Das Raffinerie- und Handelsgeschäft sei stark verlaufen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Ölkonzerns./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.31 £
|
Abst. Kursziel*:
32.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.01%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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