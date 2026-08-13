Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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13.08.2026 16:04:00
Kudelski-Aktie steigt: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment
Die Kudelski-Tochter Nagravision hat mit Narrative Entertainment eine Partnerschaft zur Verbesserung von Streaming-Diensten vereinbart.
Damit will das britische Medienunternehmen Narrative Entertainment die Zuschauerbindung stärken und die Monetarisierung ausbauen, wie Nagravision in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb. Finanzielle Angaben machte das Unternehmen keine.
Die Kudelski-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,83 Prozent im Plus bei 1,21 Franken.
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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