Kudelski-Aktie steigt: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment

Das Schweizer Unternehmen Kudelski stellt dafür die cloudbasierte Plattform OpenTV Entera bereit.

Damit will das britische Medienunternehmen Narrative Entertainment die Zuschauerbindung stärken und die Monetarisierung ausbauen, wie Nagravision in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb. Finanzielle Angaben machte das Unternehmen keine.

Die Kudelski-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,83 Prozent im Plus bei 1,21 Franken.

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)