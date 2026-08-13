Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9387 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’317 -0.8%  Bitcoin 51’459 -0.2%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 87.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
mobilezone-Aktie: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr - COO verlässt Unternehmen
Goldpreis: Anleger nehmen vor dem Wochenende Gewinne mit
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Suche...
Plus500 Depot
Ziel bestätigt 13.08.2026 16:04:00

Thurgauer Kantonalbank-Aktie freundlich: TKB steigert sich operativ im ersten Halbjahr

Thurgauer Kantonalbank-Aktie freundlich: TKB steigert sich operativ im ersten Halbjahr

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat im ersten Halbjahr 2026 operativ deutlich besser als im Vorjahr abgeschnitten und unter dem Strich etwas mehr verdient. Das Jahresziel wird bestätigt.

Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung nahm um 9,2 Prozent auf 123,5 Millionen Franken zu, wie die TKB am Donnerstag mitteilte. Weil deutlich höhere Reserven für allgemeine Bankrisiken (34 Mio vs. 25 Mio) gebildet wurden, resultierte unter dem Strich aber nur ein 0,9 Prozent höherer Semestergewinn von 81,6 Millionen. Das gute Geschäftsergebnis erlaube es der Bank, ihre eigenen Mittel weiter zu stärken, wurde die höhere Reservenzuweisung begründet.

Insgesamt erzielte das Staatsinstitut einen 6,4 Prozent höheren Geschäftsertrag von 230,1 Millionen Franken. Alle Geschäftsbereiche legten zu - auch das wichtige Zinsengeschäft, das mehr als zwei Drittel zum Ertrag beisteuert. Hier stieg der Bruttoerfolg um 2,3 Prozent. Noch besser lief es dank starker Finanzmärkte im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+11%) und im Handelsgeschäft (+5,7%).

Hypovolumen leicht höher

In ihrem Kerngeschäft, der Vergabe von Hypotheken, legte die TKB leicht zu. Das Hypothekarvolumen (+1,0%) übertraf laut der Mitteilung erstmals die Marke von 26 Milliarden Franken, was die Stellung des Instituts als führende Hypothekarbank im Thurgau unterstreiche.

Bei einem klar höheren Nettoneugeldzufluss von rund 500 Millionen stiegen die gesamten verwalteten Kundenvermögen derweil gegenüber dem Jahresende 2025 um 4,4 Prozent auf 30,0 Milliarden Franken an.

Ziel bestätigt

Gestiegen ist auch der Geschäftsaufwand (+4,2%). Das Kosten/Ertrags-Verhältnis blieb mit 44,5 Prozent damit auf tiefem Niveau.

Bestätigt wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Die Bank rechnet weiterhin mit einem erfolgreichen Geschäftsgang, jedoch erwartet sie keinen so hohen Unternehmenserfolg mehr wie 2025.

Die TKB-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 2,45 Prozent im Plus bei 167,00 Franken.

rw/uh

Weinfelden (awp)

Weitere Links:

BLKB-Aktie etwas fester: Basellandschaftliche Kantonalbank verbessert Halbjahresergebnisse
SGKB-Aktie schwächer: St. Galler Kantonalbank steigert Halbjahresgewinn
pbb-Aktie: Deutsche Pfandbriefbank sieht sich bei Sanierung auf Kurs

Bildquelle: Thurgauer Kantonalbank
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.79 SEBWZU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Thurgauer Kantonalbank am 13.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.