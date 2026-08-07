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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zu begrüßen sei eine starke Zunahme des Umsatzes je registriertem Nutzer, sowohl bei gewerblichen als auch bei privaten Kunden des Betreibers von Internet-Plattformen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.