Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zu begrüßen sei eine starke Zunahme des Umsatzes je registriertem Nutzer, sowohl bei gewerblichen als auch bei privaten Kunden des Betreibers von Internet-Plattformen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
103.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.60 €
|
Abst. Kursziel*:
42.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.18%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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