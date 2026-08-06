S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25.00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40.000 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 6.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 270.40 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72.96 Prozent verringert.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch