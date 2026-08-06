General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in General Motors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden General Motors-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das General Motors-Papier bei 30.80 USD. Bei einem General Motors-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.247 General Motors-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 289.48 USD, da sich der Wert einer General Motors-Aktie am 05.08.2026 auf 89.16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 189.48 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von General Motors belief sich zuletzt auf 77.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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