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Experten-Einschätzung 06.08.2026 10:34:44

Scout24-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Scout24-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Jo Barnet-Lamb das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

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Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7.1 Prozent auf 71.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 57.75 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 159’136 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2026 um 15.6 Prozent ein. Scout24 dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24
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