Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
06.08.2026 10:34:44
Scout24-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Jo Barnet-Lamb das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 10:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 7.1 Prozent auf 71.00 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 57.75 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 159’136 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2026 um 15.6 Prozent ein. Scout24 dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scout24
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
13:19
|Buy-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
13:07
|Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Scout24-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)