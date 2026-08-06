S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Broadcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20.600 Broadcom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 8’616.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 418.28 USD belief. Damit wäre die Investition 761.67 Prozent mehr wert.

Broadcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.99 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch