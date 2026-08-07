Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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07.08.2026
SWX
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06.08.2026 15:00:16
Wolters Kluwer Neutral
Wolters Kluwer
65.77 CHF 1.19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wachstumsausblick des Informationsdienstleisters bleibe solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings noch einige Ungewissheit, was die Margen im Jahr 2027 betreffe./ck/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
69.70 €
|
Abst. Kursziel*:
10.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.25%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse