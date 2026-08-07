Wolters Kluwer 65.77 CHF 1.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wachstumsausblick des Informationsdienstleisters bleibe solide, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe allerdings noch einige Ungewissheit, was die Margen im Jahr 2027 betreffe./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.