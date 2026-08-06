PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in PayPal-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
PayPal-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 279.54 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35.773 PayPal-Aktien im Depot. Die gehaltenen PayPal-Anteile wären am 05.08.2026 2’072.33 USD wert, da der Schlussstand 57.93 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 2’072.33 USD entspricht einer negativen Performance von 79.28 Prozent.
Am Markt war PayPal jüngst 50.07 Mrd. USD wert. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PayPal-Aktie bei 40.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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