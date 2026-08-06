S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Moderna-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Moderna-Anteile 108.19 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Moderna-Aktie investierten, hätten nun 92.430 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 56.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’199.65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.00 Prozent verringert.

Moderna wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch