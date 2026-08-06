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Aktie auf dem Prüfstand 06.08.2026 13:34:44

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Scout24-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Scout24-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Scout24-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Scout24
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zu begrüssen sei eine starke Zunahme des Umsatzes je registriertem Nutzer, sowohl bei gewerblichen als auch bei privaten Kunden des Betreibers von Internet-Plattformen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie notierte um 13:17 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3.9 Prozent auf 73.45 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 40.91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 344’743 Scout24-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 12.7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Scout24 wird am 06.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24
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