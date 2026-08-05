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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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06.08.2026 09:43:34

Scout24 Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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