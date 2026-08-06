Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 128.54 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.780 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 360.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’801.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 180.17 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.59 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch