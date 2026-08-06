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Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

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Lohnender Alphabet C (ex Google)-Einstieg? 06.08.2026 16:02:29

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Alphabet C
287.31 CHF -1.33%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 128.54 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.780 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 360.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’801.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 180.17 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.59 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8253 10.79 156742304
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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