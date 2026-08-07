AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach dem Zahlenwerk habe er die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 um rund 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für die Marge liege derweil am oberen Rand des vom Automobilzulieferer in Aussicht gestellten Zielkorridors./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36.65 €
|
Abst. Kursziel*:
69.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.00%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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