NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach dem Zahlenwerk habe er die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 um rund 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für die Marge liege derweil am oberen Rand des vom Automobilzulieferer in Aussicht gestellten Zielkorridors./rob/bek/ck;