Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer dürfte die Markterwartungen leicht übertreffen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt sollte das anhaltend starke Wachstum bei Verbrauchsmaterialien und Geräten weiterhin für Zuversicht sorgen./la/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
253.30 €
|
Abst. Kursziel*:
16.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
253.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.60%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius vz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|16:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|231.30
|0.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:58
|
Jefferies & Company Inc.
Unilever Underperform
|17:56
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|16:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Sartorius vz. Overweight
|13:39
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|13:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Sell
|13:07
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|13:07
|
RBC Capital Markets
Oracle Sector Perform