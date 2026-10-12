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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

231.30
CHF
1.60
CHF
0.70 %
17:30:00
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12.10.2026 16:57:02

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
235.83 CHF 0.12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer dürfte die Markterwartungen leicht übertreffen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Insgesamt sollte das anhaltend starke Wachstum bei Verbrauchsmaterialien und Geräten weiterhin für Zuversicht sorgen./la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 14:04 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
253.30 € 		Abst. Kursziel*:
16.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
253.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.60%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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