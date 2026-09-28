Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Am Montag legt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.23 Prozent auf 31’103.29 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 346.865 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.164 Prozent fester bei 31’082.26 Punkten in den Montagshandel, nach 31’031.35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’124.33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’868.60 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 33’029.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’588.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 29’986.85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0.399 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit CTS Eventim (+ 3.28 Prozent auf 56.75 EUR), Sartorius vz (+ 2.83 Prozent auf 265.60 EUR), KRONES (+ 2.45) Prozent auf 108.60 EUR), Bilfinger SE (+ 2.34 Prozent auf 56.75 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2.13 Prozent auf 43.22 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Aurubis (-4.05 Prozent auf 161.10 EUR), Nemetschek SE (-3.05 Prozent auf 60.35 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.02 Prozent auf 82.30 EUR), Nordex (-1.81 Prozent auf 39.06 EUR) und Ströer SE (-1.50 Prozent auf 36.78 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’173’080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40.735 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.33 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch