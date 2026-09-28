Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der TecDAX beendete den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 3’974.69 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559.250 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.136 Prozent tiefer bei 3’970.06 Punkten in den Handel, nach 3’975.48 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’965.39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3’999.85 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 4’119.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 3’860.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 3’589.64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.67 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 4.80 Prozent auf 187.60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.12 Prozent auf 12.55 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.33 Prozent auf 38.67 EUR), Sartorius vz (+ 2.01 Prozent auf 263.50 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.78 Prozent auf 2.86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-3.25 Prozent auf 80.30 EUR), Nordex (-2.16 Prozent auf 38.92 EUR), United Internet (-1.93 Prozent auf 25.34 EUR), Siltronic (-1.91 Prozent auf 71.85 EUR) und freenet (-1.85 Prozent auf 23.30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’854’930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.55 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch